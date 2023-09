Genoa-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

La quarta giornata di Serie A, dopo la sosta per le Nazionali, offre al Napoli un’occasione di pronto riscatto. Per gli azzurri, infatti, potrebbe già essere arrivato il momento di rispondere ai primi dubbi generati dalla sconfitta casalinga con la Lazio. Contro i biancocelesti, il secondo tempo degli azzurri ha generato più luci che ombre. Un mucchio di interrogativi tecnico-tattici, che Garcia proverà a risolvere, cominciando proprio dalla gara di stasera contro il Genoa.

Considerando pure che dalla prossima settimana comincia la Champions League, il doppio impegno settimanale obbligherà l’allenatore francese a dosare le forze, distribuendo il minutaggio attraverso il classico turnover. Situazione aggravata dalla stanchezza accumulata da chi è rientrato dai vari impegni internazionali, costretto a smaltire in fretta le scorie del viaggio, nonchè qualche acciacco fisico.

Qui Genoa

Gilardino opterà ancora per il 4-3-2-1. Davanti a Martinez, dunque, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Bani e Dragusin centrali, supportati ai lati da Sabelli a destra e Vasquez sulla corsia opposta.

A centrocampo, Badelj condurrà la costruzione, sostenuto da Strootman e Frendrup. Qualche metro più avanti, aguiranno da trequartisti Gudmunsson e Malinovskyi, con Retegui centravanti.

Probabile formazione

GENOA (4-3-2-1): Martinez, Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmunsson, Malinovskyi; Retegui. Allenatore: Gilardino.

Qui Napoli

Garcia recupera Politano, regolarmente convocato dopo l’infortunato in Macedonia (elongazione del soleo) con la maglia dell’Italia. L’esterno partirà inizialmente dalla panchina. Per la sua sostituzione, è corsa a tre: candidati a scendere in campo dal primo minuto, Raspadori, Lindstrom ed Elmas. Il danese appare leggermente favorito sulla concorrenza. Dovrebbe completare il tridente assieme a Osimhen e Kvaratskhelia.

Per il resto, “solito” 4-3-3: Meret tra i pali e retroguardia che non cambia rispetto alle prime uscite; quindi Juan Jesus confermato al centro della difesa al fianco di Rrahmani. Inoltre Di Lorenzo e uno tra Mario Rui e Olivera sulle fasce. Il tradizionale ballottagio tra terzini mancini pare possa vincerlo il portoghese.

Solita anche la mediana, con Lobotka, Zielinski e Anguissa.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

