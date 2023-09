Genoa-Napoli, sotto la lente di ingrandimento il gesto di Kvaratskhelia al momento del cambio

L’avventura del tecnico francese Rudi Garcia sulla panchina del Napoli non è cominciata nel migliore dei modi, avendo raccolto solo due vittorie nelle prime quattro giornate di campionato.

Nelle ultime due uscite i campioni d’Italia hanno perso contro la Lazio, nel match valido per la terza giornata di campionato al Maradona, e pareggiato contro il Genoa per 2-2.



Un Napoli lontano anni luce rispetto a quello visto la passata stagione con in panchina l’attuale Ct azzurro Luciano Spalletti non solo nel gioco espresso in campo ma anche dal comportamento di alcuni calciatori fondamentali della rosa.

Nella trasferta di Genova, mentre le due squadre si trovavano sul risultato di parità, l’attaccante dei partenopei Khvicha Kvaratskhelia è stato richiamato al 90’per far posto a Zerbin. La reazione del georgiano è stata plateale dimostrando la propria incredulità davanti a quel cambio così inaspettato, dal momento che il direttore di gara Fabbri aveva assegnato 7 minuti di recupero.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nella passata stagione Kvaratskhelia è stato sostituito 21 volte da Luciano Spalletti e non ha mai battuto ciglio.

Il gesto del calciatore potrebbe essere stato dettato dallo stupore ma le ultime prestazioni della squadra potrebbero indurre a pensare che in casa Napoli qualcosa non va.

