Genoa-Napoli, e quel gemellaggio andato in frantumi!

Genoa-Napoli sarà il prossimo impegno di campionato degli azzurri, i partenopei giocheranno a Marassi. Fino a qualche anno fa la gara tra le due squadre era motivo di festa per le due tifoserie essendo gemellate dal lontano 1982. Un’amicizia fortissima che però si è incrinata negli ultimi anni fino a rompersi tra fine 2018 e inizio 2019. La pagina A Tua Difesa spiega i motivi di tale rottura:

“Andato in frantumi perché la tifoseria rossoblù decise di punto in bianco di mostrare solidarietà ai tifosi interisti per la morte di Daniele Belardinelli. Nonostante fossero stati i Partenopei le vittime di un vero e proprio agguato di carattere militare, organizzato dalla Curva Nord interista, che aveva richiesto aiuto agli amici del Varese e agli ultras del Nizza”.

Poi vengono spiegati ulteriori dettagli. “Gli interisti, i francesi del Nizza e gli ultras del Varese, tra cui Belardinelli, armati di martelli, machete, coltelli e catene, non erano intenzionati solo ad offendere i napoletani, ma puntavano proprio ad ammazzare. Dunque per gli ultras napoletani, questo fu un segnale, la curva rossoblu ebbe parole per la tifoseria avversaria, ma nessuna parola spesa per i loro gemellati”.

“La goccia che fece traboccare il vaso fu uno striscione apparso nella Nord genoana a favore degli ultras udinesi, acerrimi nemici dei Partenopei. Segnale inequivocabile”, si legge.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati