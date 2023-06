Gennaro Iezzo un fiume in piena: “Meret e Lobotka non considerati?…Meglio non parli!

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show. Queste le sue parole:

“L’abbraccio del Maradona a Quagliarella è stato emozionante. Chi ha conosciuto Fabio sa che tipo di persona sia e quanto meritasse un saluto così. Ha vissuto il dramma di non poter dimostrare il proprio valore con la maglia che ama, per motivi che tutti sappiamo e che purtroppo non sono stati una colpa sua. Mi aspettavo un omaggio dal Maradona, eppure mi sono emozionato comunque. Ha dovuto subire anni difficile per colpa di fattori esterni, ha ricevuto il saluto che meritava”.

Poi ha aggiunto:

“Spalletti? Lascia al Napoli un terzo Scudetto dove il 50% del merito è suo. Meret snobbato come miglior portiere della Serie A? Alex ormai è abituato (ride ndr)… Anche quando vince viene snobbato, ma non sono i premi a determinare la forza di un giocatore. Ha vinto un Europeo e ha vinto uno Scudetto da assoluto protagonista. Anche Lobotka snobbato? Il problema è che chi giudica… Dai, meglio che sto zitto (ride ndr). Lobotka è uno dei migliori in Europa, ma non è stato preso neanche in considerazione”.

Infine ha concluso:

“L’abbraccio tra De Laurentiis e Meret alla premiazione? L’ho notato anche io, magari gli ha dato appuntamento in settimana per discutere del futuro. Spero che Alex resti al Napoli e credo che alla fine sarà così”.

