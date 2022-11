Gennaro Iezzo: “Rivale principale? L’Inter…”

Gennaro Iezzo allenatore ed ex azzurro, ospite a Ottochannel (canale 16) nella trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 21., ha risposto cosi’ alla domanda posta in studio. “Il Napoli fa proseliti in Europa, l’Inter è la rivale numero uno. Il silenzio di De Laurentiis? Quando vincemmo la C e la B parlava poco in pubblico…”



“La pausa lascia al Napoli solo certezze, ha un rendimento e un gioco riconoscibile, sta facendo proseliti in Europa, ha offerto prove importanti sia in serie A che in Champions. La rivale principale? Per me è l’Inter, per struttura di squadra e potenzialità. Il Milan lo vedo più titubante e meno affamato dello scorso anno, è una squadra meno equilibrata del Napoli. Meret è una delle certezze azzurre, l’ho sempre preferito a Ospina, anche perchè ha più stile ed è più forte tecnicamente rispetto al colombiano. Ad Alex serviva continuità di partite, può ancora migliorare nelle uscite alte, deve andare con cattiveria e tempi giusti perchè ha tutto anche per essere bravo in quella specialità. Sono sarriano da sempre, ma questo Napoli mi piace molto perchè quello aveva un solo modo – magnifico- di giocare, questo è più completo ed ha più soluzioni di gioco. Il silenzio di De Laurentiis? Quando vincemmo col Napoli i campionati di C e di B parlava poco pubblicamente e ai media e molto alla squadra. Magari farà lo stesso quest’anno….anche per motivi scaramantici…”

