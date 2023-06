Gennaro Iezzo difende il patron: “Bisogna aver fiducia del Presidente…”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Gennaro Iezzo. L’ex portiere azzurro ha parlato del futuro della panchina del Napoli con Conceicao in cima alla lista di De Laurentiis. A seguire quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Conceicao è un allenatore che sta facendo bene, e che conosce l’Italia. Ma non utilizza il modulo più congeniale ai giocatori del Napoli. Bisogna aspettare, si tratta comunque di nomi, anche perché De Laurentiis farà una delle sue solite magie. Io penso che lui già abbia parlato con il nuovo allenatore e per rispetto a ttps://www.transfermarkt.it/luciano-spalletti/profil/trainer/517e ai tifosi non sta facendo altro, perché ora si devono godere la gioia di questa splendida vittoria. Bisogna aver fiducia nel presidente perché non ha mai sbagliato scelte. Ha portato Ancelotti uno dei più grandi allenatori del calcio, Sarri che è stata una scommessa dimostrandosi una rivelazione, poi comunque Gattuso che non ha fatto male e infine Spalletti. Cannavaro sarebbe felicissimo di allenare il Napoli e per lui sarebbe più facile perché troverebbe una squadra già rodata”.

