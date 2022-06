Gennaro Iezzo: “Dare A Meret La Possibilita’ Di Giocare Con Continuita'”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, oggi allenatore del Botev Vraca (Bulgaria), ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del Calcio Napoli. E parlando di Meret si è così espresso:

“Ospina è un grandissimo portiere. E di grande affidabilità, lo ha dimostrato in questi anni, però io ho grandissima stima anche per Meret, più di una volta, quando ne abbiamo parlato, ti ho detto sempre la mia su Alex. E sono convinto. E se si dà a questo ragazzo la possibilità di giocare con continuità, con un portiere vicino Che ormai. Non ha più nulla da dire alla propria carriera, tipo Sirigu, potrebbe essere la soluzione giusta per far crescere questo ragazzo, Per dimostrarne il valore. Facendolo crescere in tranquillità e senza la pressione di avere pressione. alle spalle. Come magari si può avere. Ospina.”

Sulla volonta di societa’ e tecnico di tenere Meret…

“il discorso della serenità di un portiere. E una cosa importante. Perché essendo un ruolo difficile. La tranquillità. È fondamentale. Oggi ormai. Il problema della costruzione dal basso. Sistematicamente. Per quanto mi riguarda, hanno un po stancato., Il portiere deve saper parare, deve saper uscire, deve dare tranquillità al reparto. ed alla squadra. Se riesci poi a fare quel qualcosa in più, ben venga., io non credo che Alex Meret non sappia giocare più nei piedi, perché sembra. Che i porteri siano diventati messi o Ronaldo, Vogliamo fare i paragoni Reina, Ospina, Maignan? Ma loro probabilmente hanno una predisposizione diversa rispetto a Meret. Ma magari lavorandoci su., il ragazzo potrebbe sicuramente. Migliorare e crescere. Ma la cosa importante è la continuità. Perché è proprio questa che ti dà l’opportunità di giocare. Impari quelli che sono i movimenti dei tuoi compagni. E ne capisci in anticipo. I passaggi, e vedi che col tempo anche giocare con i piedi. Diventerà molto più semplice. C’è poco da fare, è fondamentale la continuità. Soprattutto per un ruolo delicato come quello del portiere.”

Su Mertens si esprime cosi…

“diciamo subito che io ho una grande stima di Mertens, lo reputo un giocatore straordinario, però sinceramente. Non credo che a questa età si possa chiedere un ingaggio così alto. Non essendo più giovanissimo, poteva magari non fare una richiesta così esosa, e credo che anche lui lo sappia bene., Diciamo che il suo procuratore sta tentando. Poi di arrivare alla cifra. Che gli vorrebbe dare il Napoli.ma se quesre sono le cifre,con tutto il rispetto che abbiamoper Mertens, non credo si possa dire altro che si e’ fuori mercato”

RESTA SEMPRE AGGREIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati