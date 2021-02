Gennaro Gattuso come Ragnarr Lothbrok, a difesa di Parthenope

Gennaro Gattuso come Ragnarr Lothbrok, questo il paragone che mi viene in mente. A Sky, ieri sera, ha parlato di “tradimenti”, di “massacro”. E beh, ne ha di torti? Vogliamo analizzare le sue parole con un occhio obbiettivo, non critico, esponendo ciò che ormai si è creato attorno al nome del mister vichingo di Parthenope.

Ringhio ha sguainato la spada, ieri, acceso le sue truppe di Kattegat per zittire l’Italia intera, ancora, con ragionamenti pragmatici e volti alla praticità. “Non avevo dubbi che la risposta sarebbe stata positiva – cita il tecnico – se avessi avuto la percezione che la squadra non mi seguisse, sarei andato a casa”, come il semi – dio scandinavo del IX secolo. Analogie ce ne sono, e tante. Gattuso, come Ragnarr, non si arrende, difende il suo posto senza dar retta ai ‘smanettatori’ e difendendo la sua ‘zona’.

Fa un paragone – e cito testualmente – sull’Inter di un altro condottiero, Conte. “Se l’Inter non avesse i suoi due perni Lautaro e Lukaku…”, e lascia intendere. “Noi abbiamo solo Petagna di ruolo”. Diremmo “si, ancora a parlare dei singoli ma il gioco non c’è”, io lo ripeto, questa non è una critica. Pensate se al vichingo di cui vi parlo fossero mancati nel suo esercito personaggi come Lagertha, Bjorn ‘la Corazza’ e Floki. La battaglia contro il Parma è stato, per quanto vogliam parlare, un altro risultato positivo, i 3 punti in tasca, si voglia o no.

Gattuso, ai microfoni, parla di prendere schiaffi a destra e a manca, di gente che lo dà per morto e per incompetente; e con un sorriso malizioso – proprio come faceva Lothbrok dinanzi al tradimento del fratello Rollo – ammette l’incapacità. Se fosse stato incapace, amici miei, Ringhio non sarebbe lì. “Anomalo ciò che succede qui”, dice. Denotando una mancanza di serenità, che lui però, e lo sappiamo bene, ritroverà…perché è un guerriero. Parla di tecnicismi, mostrando capacità, perché prima si scherzava, e di come da vero leader abbia dato ‘pane al pane e vino al vino’ perché “la mattina qui si scende a lavorare”, e quando lui è ‘rinchiuso’ con il suo esercito a Castelvolturno altro non vuole che concentrarsi sulle strategie. Sì, le strategie, come quelle navali condotte dai valorosi uomini scandinavi. E vinci o perdi, questo si discute quando perdi gli uomini, e il fatto è proprio che lui gli uomini in battaglia li ha persi. Ha perso il suo Athelstan, Mertens…e il suo Bjorn, Osimhen.

Poi Gennaro Gattuso, il nostro cinico e tutt’altro che ipocrita combattente, mostra di essersi liberato dei peli sulla lingua. Ammette che i rapporti con il presidente son sempre stati buoni, ma che negli ultimi 20 giorni qualcosa è parso cambiare; ammette, come d’altronde fanno i fedeli uomini di patria, di aver saltato qualche appuntamento e di essersi comportato da uomo.

Signori, questo è Gennaro Gattuso ergo Ragnarr Lothbrok, non Ivar ‘Senz’ossa’.

