Gennaio vuol dire mercato: il Napoli non teme scadenze e rinnovi

Gennaio significa ripresa del campionato, dopo la sosta dedicata al Mondiale. Ma anche mercato di “riparazione”. Il Napoli chiaramente sta dedicando la stragrande maggioranza delle sue attenzioni al big match contro l’Inter.

Nondimeno, mentre la squadra prepara la trasferta di Milano, nella stanza dei bottoni, a Castel Volturno, non si limitano a girarsi i pollici. Anzi, la direzione sportiva pensa al futuro, perché ci sono situazioni risolvere che necessitano l’approfondimento di Cristiano Giuntoli.

Il “pacchetto” con la Sampdoria

Difficilmente il diesse partenopeo avrà un ruolo da protagonista nelle trattative che animeranno il primo mese del nuovo anno. La priorità, infatti, resta quella di rifinire l’operazione imbastita con la Sampdoria per coprire con l’arrivo di Bereszyński le spalle a Di Lorenzo. Garantendo contemporaneamente minutaggio al talentuoso Zanoli all’ombra della Lanterna.

Al momento, l’opportunità di rimpolpare lo slot di terzino destro sembra sdoganata dall’eventuale ritorno in azzurro di Contini, attualmente in prestito proprio ai blucerchiati. Probabilmente, la pratica potrebbe slittare di qualche giorno ancora. Se non addirittura, venir rimandata alla prossima estate.

Dubbio Demme, certezza Lobotka

Giuntoli deve comprendere appieno le intenzioni di Demme, costantemente in bilico tra giocarsi fino in fondo le sue carte all’interno di un progetto (potenzialmente…) vincente, piuttosto che orientato a trovare altrove spazi da assoluto protagonista.

Nel frattempo, è (quasi…) ufficiale il prolungamento del contratto di Stanislav Lobotka fino al 30 giugno 2027. Riservandosi pure un’opzione per la stagione successiva.

L’attuale contratto prevedeva un ingaggio di 2 milioni a stagione. Nel nuovo, invece, formalizzato l’adeguamento economico, che porterà lo stipendio a 3,5 milioni di euro all’anno. Comunque in linea con la politica della proprietà in tema di contenimento dei costi di gestione.

Il precedente accordo con lo slovacco sarebbe scaduto a giugno 2025. Ma il Napoli ha voluto fortemente anticipare i tempi, considerato il rendimento altissimo tenuto finora dal suo pivote.

Rinnovo spinoso per Zielo

Zielinski va in scadenze nel 2024. Dunque, la società si sta già muovendo affinchè non si svincoli la prossima estate. Ma la vicinanza della data in cui potrà liberarsi a parametro zero mette il polacco nella condizione di dettare le cifre del rinnovo.

Bisogna quindi trovare un punto di incontro. Cercare una sintesi che soddisfi le parti in causa. Coniugando, cioè, la voglia di Piotr di firmare l’ultimo contratto importante della sua carriera, con l’esigenza di rispettare i parametri imposti da De Laurentiis al tetto degli ingaggi.

In questo scenario, si inserisce ovviamente il pensiero di Spalletti, tutt’altro che interessato a gestire gli eventuali malumori del giocatore, fisiologici qualora non dovesse arrivare il rinnovo in prossimità della scadenza naturale del vincolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Approfondisci le probabili scelte di formazione che Spalletti opporrà all’Inter

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati