Gennaio è un mondo nuovo. 8 punti per riprendere

C’è tempo per Napoli – Inter, c’è tempo per Gennaio ed il “nuovo” campionato. C’è tempo e tanti, forse troppi, ritengono che il ritorno in campo sarà soltanto una formalità per la banda Spalletti.

Niente di più stupido.

Nulla di più fuori luogo.

8 punti sono un bottino importante ma l’attenzione ci impone di considerare quello di Gennaio un torneo nuovo. Quel che è stato consideriamolo un campionato concluso. Una preparazione. Un torneo andato in soffitta. Quel che ci aspetta è un corso nuovo. Sarà una guerra diversa. I nemici saranno molto più agguerriti di quanto è stato.

Sostiene questo pensiero le parole di Mbappé a fine gara con la Polonia.

“Ho improntato tutta la stagione su questa manifestazione. Corpo e mente erano concentrati sul Qatar”. Guardando Giroud, Rabiot e Di Maria, deve essere così. I calciatori, mi pare, abbiano tirato il freno a mano fino a novembre. Se non fermi, quantomeno a giri ridotti.

Sia o non sia, conviene pensare che a Gennaio si parte da zero.

8 punti possono essere un bottino prezioso o una dote minima. Importa soltanto che si riparta concentrati. Nulla è stato fatto, davvero nulla. È proprio ora che il Napoli 5.0 dovrà dire chi è, quanto vale e che idea ha di sé stesso.

Gennaio è un mondo nuovo.

