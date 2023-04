GdS: “Napoli, oggi puoi chiudere i giochi riscrivere la storia della Serie A…”

Una squadra dominante vuole chiudere i giochi: Napoli, è il tuo giorno”. Scrive così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alla possibilità del Napoli di diventare già oggi campione d’Italia. Sarebbe un traguardo e un record storici, perché nessuna squadra ci è mai riuscita con sei giornate d’anticipo nella storia della Serie A. A scriverlo è proprio la Rosea:

“Questo sarà un titolo differente dagli altri, legati indissolubilmente alla divinità Maradona. Questo no. Questo è lo scudetto della programmazione, del gioco, di un allenatore bravissimo che qui ha potuto esprimersi meglio di altre parti. E di una squadra composta di ottimi giocatori che, come dice lo stesso Spalletti è più forte tutta insieme, oltre la somma di undici giocatori. Squadra vera, gruppo solido. Orchestra capace di suonare la musica più bella, passando dalla classica al rock puro, secondo l’interpretazione della gara. Perché l’abisso che è riuscito a mettere fra sé e le avversarie ha un senso anche statisticamente. Il primato del Napoli è basato sulla bellezza del gioco, ma anche sugli equilibri, sull’efficacia, sui sincronismi che funzionano in ogni fase di gioco. E le statistiche dimostrano tutta una serie di primati non effimeri, ma che danno corpo e contenuto allo scudetto più annunciato degli ultimi anni. Cominciamo per esempio da un fattore non banale. Se oggi arriverà il titolo sarebbe la prima volta che una squadra vince con ben sei giornate di anticipo. E questo già spiega molto.

