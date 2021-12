GdS: “Napoli fantasia per il comando”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli in prima pagina. Il titolo dello spazio dedicato agli azzurri è “Napoli fantasia per il comando”. Il noto quotidiano sportivo si sofferma sugli incursori Zielinski e Frattesi, elogiando le doti del primo e paragonando il secondo a Claudio Marchisio.

C’è spazio anche per il duello tra Gianluca Scamacca e Kalidou Koulibaly. Qui si sottolinea la crescita esponenziale avuta dal centravanti neroverde e la capacità del difensore senegalese di concedere poco o nulla agli avversari.



Come ultimo, ma non meno importante, c’è il paragona tra Berardi ed Insigne che vengono definiti come i due talenti delle rispettive rose che hanno una cosa in comune: il futuro incerto. Il capitano azzurro perché non sa se rinnoverà, quello del Sassuolo perché vorrebbe la Fiorentina.

