GdS: Milan-Napoli, Le creature di Giuntoli e Maldini

La Gazzetta dello Sport, nella edizione odierna, si è soffermata sui d.s. di Milan e Napoli, Paolo Maldini e Cristiano Giuntoli, elogiando il lavoro fatto fin qui da entrambi:

“Il Milan, in estate, ha scelto calciatori nati dal 2000, una strategia fin troppo evidente: comprare giovane, con ingaggio contenuto. Kalulu preso prima dell’esordio da pro, Maignan intorno ai 15 mln, Theo e Tonali per poco più di 35 mln complessivi. De Katelaere è il grande investimento. Il Napoli ha una struttura semplice: il ds Giuntoli ha un vice, Pompilio e un settore scouting coordinato da Micheli che lavora con Mantovani e De Cobelli. A supporto la Segreteria generale, con Alberto Vallefuoco che ha anche il titolo di ds e con lui lavorano Iorio e Randis. Un team stretto che setaccia partite per ore e ore. Anguissa era stato individuato nel 2015, come Kim e Kvaratskhelia sotto osservazione da tre anni. Poi c’è l’intuito del ds che è abituato a fiutare calciatori. Via Koulibaly per 38 mln è arrivato Kim per 18 mln, Fabian ceduto per 23 mln, è arrivato Ndombele. Ma il vero colpo è Kvara. Operazione da 10 mln . Il monte ingaggi da 115mln è passato a 75 mln e l’organico è più giovane, anche grazie all’arrivo di Raspadori, pagato 30 mln più 5 di bonus”.

