GdS: “Mertens ha rifiutato offerta del Toronto…”

Secondo la Gazzetta dello Sport, Dries Mertens, ha rifiutato l offerta del Toronto, quindi non sara’ compagno di squadra di Lorenzo Insigne

“Alla fine dello scorso anno lo stesso club canadese che poi ha ingaggiato Lorenzo Insigne, aveva provato anche con Mertens, ricevendo un cortese no. Per Ciro la primarietà è rimanere a certi livelli per raggiungere a fine anno il suo terzo mondiale dopo Brasile 2014 e Russia 2018”.

