GdS: “Il Napoli, unica società senza problemi economici, punta forte su due obiettivi…”

Il Napoli è destinato a fare diversi cambiamenti a centrocampo in virtù dell’addio di Ndombele e di quello molto probabile di Demme. Bisognerà rimpiazzarli, quindi, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sono previste almeno due operazioni per la mediana e le idee del club azzurro sono chiare. Ecco quanto si legge sul quotidiano milanese:

“E allora un club senza problemi economici o obblighi a vendere – che angustiano un po’ tutte le concorrenti – può ambire a due obiettivi di grande prestigio: l’olandese Teun Koopmeiners e il tedesco-serbo Lazar Samardzic“.

Non risulterà semplice convincere Atalanta e Udinese a venderli. Ma il Napoli ha la forza economica e gli stimoli per convincere club e giocatori a scegliere l’azzurro”. L’atalantino ha una valutazione pari a circa trenta milioni, il giovane dell’Udinese di circa venticinque considerando tuttavia i vari bonus. Il Napoli ha una forza economica importante, è uno dei pochissimi club italiani capace di investire sul mercato e alcune cessioni (vedi Kim) potrebbero rendere la società azzurra ancora più “ricca”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati