Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il Napoli vorrebbe cercare di diffondere il brand in Asia e l’espansione commerciale verso i mercati dove il seguito di questo sport è in crescita intriga particolarmente Aurelio De Laurentiis. Anche per questo motivo, tra i calciatori analizzati, ce ne sono due di origine giapponese: Hiroki Ito, 24enne dello Stoccarda, e Ko Itakura, due anni più grande, che gioca nel Borussia Mönchengladbach.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati