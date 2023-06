GdS: “Il Bari in A? Societa’ da vendere subito, Padre e figlio non si puo’…”

Dopo l’1-1 di Cagliari, il Bari di De Laurentiis sogna la Serie A. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in caso di promozione ci sarebbe subito un obbligo da adempiere: la società dovrebbe essere venduta, e anche in fretta, secondo quanto dice il famoso articolo 16 bis delle Noif, cinque giorni prima della domanda di iscrizione al campionato. Ecco quanto, delle parole del noto quotidiano, è stato evidenziato dalla nostra redazione di persemprenapoli.it

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis dovrà vendere il Bari in caso di promozione in Serie A! Infatti, è ben noto che non si può avere una doppia proprietà nella stessa categoria e il presidente del Bari è Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, numero 1 del Napoli campione d’Italia. Di seguito le parole del noto quotidiano:

“Sull’argomento c’è un comprensibile silenzio ufficiale. Come se ci fosse un mondo fino alla fine della partita di ritorno e un mondo un secondo dopo. I rumors fanno pensare che ci sia già un più che potenziale acquirente. O comunque delle trattative molto avviate che abbiano presente un piano A (promozione) a brevissimo e un piano B a medio (playoff perduto) termine“.

