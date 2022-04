GdS: Fissato il prezzo di Osimhen, ADL lo valuta 70 milioni.

Victor Osimhen, a poche ore dalla gara contro la Roma, dove trovera’ Abrham, altro numero 9 di ottimo livello, sente sirene dalla Premier, dove crescono gli estimatori del Nigeriano. Ma Adl ha fissato il prezzo, chi lo vuole deve pagare 70 milioni. Cosi la Gazzetta nella edizione odierna:

“L’inchiesta plusvalenze non è riuscita a dimostrare che la valutazione di Osimhen di oltre 70 milioni (con dentro 4 giocatori per un valore di 20 milioni) fosse eccessiva. Il Napoli di fatto lo ha pagato 50, ma oggi il suo valore – per le richieste in Premier – è almeno raddoppiato. Per meno di 100 milioni Aurelio De Laurentiis non lo venderà”.

