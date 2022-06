GdS: : “Fabian sempre piu’ lontano, il Napoli offre solo un anno di contratto”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione Fabian Ruiz ,legata al rinnovo di contratto: “Ancora più difficile il rinnovo per Fabian Ruiz, visto che di fatto il Napoli ha offerto solo una stagione in più con ingaggio leggermente superiore all’attuale. Per un professionista, in una stagione in cui si gioca fino a novembre e alla ripresa in gennaio di fatto si è liberi di firmare un contratto con un nuovo club, è difficile accettare un’offerta che lo vincola senza assicurargli particolari guadagni. Ma il mercato sa riservare anche sorprese”

