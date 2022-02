Gazzetta: Plusvalenze, quattro casi che riguardano il Napoli, rischio deferimento.

Dopo la Juventus, il caso Plusvalenze , a tal proposito, la squadra bianconera ha comunicato la chiusura indagine della Procura Federale, tocca anche la squadra del patron De Laurentiis, e riguardano i quattro trasferimenti al Lille dei calciatori Karnezis, Manzi, Palmieri, Liguori, inseriti nella trattativa che porto’ Victor Osimhen in azzurro. La Notizia e’ stata pubblicata nell’ edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ecco il virgolettato del quotidiano milanese:

“Con la Juve l’avviso è arrivato in Serie A anche a Napoli, Empoli, Sampdoria e Genoa, in Serie B a Pisa e Parma, e in Lega Pro a Pescara e Pro Vercelli. Nell’elenco ci sono anche Novara e Chievo, escluse l’estate scorsa dal campionati pro’. Attenzione, non si tratta di deferimenti ma di un rischio di deferimenti. Ora le società hanno 15 giorni di tempo per consegnare le loro memorie difensive ed eventualmente chiedere di essere ascoltate”.

