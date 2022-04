Gazzetta: Mertens voglia di rinnovo ma non per forza

In un articolo pubblicato nella edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si parla del rinnovo di Mertens, e di come il belga voglia fortemente rinnovare, am anche avere le giuste garanzie tecniche, per non sentirsi come la classica “Zavorra”, come successe a Totti nella Roma fine carriera. Queste le parole comparse oggi sulla Gazzetta dello Sport:

“Ciro comunque vuole chiarezza e per questo attenderà la fine della stagione e probabilmente un altro passaggio con l’allenatore per capire meglio. Il giocatore ricorda cosa successe alla Roma con Totti e non intende diventare un “peso” per nessuno. Vuole fortemente rimanere nella città che ama e dove è nato suo figlio, ma non a dispetto di tutto”.

