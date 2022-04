Gazzetta: Lozano ai saluti, una big lo cerca, il Napoli gia’ in movimento

Hirving Lozano sembra arrivato alla fine della sua storia con il Napoli, e quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport edizione odierna. Pare infatti che una big sia sulle sue tracce. Ecco dunque, quanto pubblicato dalla Gazzetta, nella edizione odierna, su questa notizia di mercato che riguarda il Messicano:

“Nell’agosto 2019 Lozano giunse a Napoli dal Psv Eindhoven come possibile erede di Insigne. Un’operazione da 35 milioni di euro. La parabola in azzurro del 26enne messicano sinora si è rivelata incompiuta rispetto alle aspettative.

Nello scorso novembre in un intervista alla tv messicana Azteca Deportes dichiarò apertamente: “Credo di far parte di un club molto competitivo con compagni molto competitivi ed in questo il Napoli è cresciuto molto. La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande”.

Il Napoli comunque si e’ gia mosso con l’acquisto, anche se non ufficializzato, del Georgiano Khvicha Kvaratskhelia, che puo’ sostituire sia Insigne, destinazione Toronto, che lo stesso Chuky visto che sa coprire entrambe le fasce.

