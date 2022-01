Gazzetta dello Sport: Victor Osimenh, il rientro tra Bologna e Salernitana

La Gazzetta dello Sport racconta la situazione Osimhen a che punto sia. Il Nigeriano rientrato dalla Coppa d’Africa, e superato anche il Covid, oggi effettuera’ il controllo al viso, il quale si mostra ancora gonfio, solo dopo tali visite si sapra’ quando il giovane attaccante sara’ a dispozione del tecnico. E chiaro che se i controlli non mostreranno problemi, potrebbe essere arruolabile anche per la gara contro il Bologna in Posticipo Lunedi 17 Gennaio, altrimenti, nella peggiore delle ipotesi, il bomber tornerebbe a disposione per il derby contro la Salernitana. ovvero sia il 23 gennaio

