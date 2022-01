Gazzetta dello Sport: Osimhen ancora non pronto, ne ha parlato con il tecnico Spalletti

La Gazzetta dello Sport, pubblicata oggi, racconta di un retroscena che riguarda l’attuale stato di forma di Osimhen, ed una possibile “frenata” nel rientrare in campo, dovuto ancora a qualche fastidio causato probabilmente dalla presenza della maschera in carbonio sul viso, ed a dire della ” rosa”, ne ha parlato con mister Spalletti esprimendogli qualche perplessita’, dovuto anche al suo stesso stato attuale di forma, che non consentira’ un immediato ritorno in campo. Ecco cosa riporta a riguardo La Gazzetta: “Spalletti alla fine ha parlato con il ragazzo che ancora non si sente a proprio agio e avrà bisogno di tempo per tornare in condizione e poter giocare in campionato”.

