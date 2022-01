Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Victor Osimenh potrebbe essere convocato gia’ contro il Bologna? Infatti il nigeriano risulta negativizzato, e Spalletti, inaspettatamente, potrebbe reinserirlo in gruppo, anche se una settimana potrebbe non bastare,al recupero, non dimenticando l’infortunio facciale. Comunque la gara gara contro i Felsinei, sara’ disputata Lunedi 17 gennaio alle ore 18 allo Stadio Dall’ Ara.

