Gazzetta: Alt hai rinnovi! Ora non si tratta, i motivi eccoli…

Nella edizione odierna della Gazzetta dello Sport, compare una notizia che riguarda la situazione rinnovi in casa Napoli, e che pare che la societa’ abbia volutamente “congelare” proprio per non deconcetrare il gruppo. Ecco cosa compare sulla Gazzetta dewllo Sport nello specifico

“In società hanno deciso di congelare la situazione e non trattare rinnovi con alcun giocatore. Una politica che potrà risultare anche rischiosa (cominciare la stagione con giocatori come Koulibaly e Fabian in scadenza può essere un’arma a doppio taglio), ma che punta a tenere il gruppo unito e concentrato sull’obiettivo scudetto. Vedremo sul piano dei risultati quando pagherà questa politica e soprattutto come renderanno tutti i giocatori in scadenza che ancora devono trovare una collocazione”.

