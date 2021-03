Tra identità e strategia, con Gattuso non abbiamo conosciuto la noia

E’ indubbio che Gennaro Gattuso sia un personaggio sui generis, rispetto alla stragrande maggioranza dei suoi colleghi. Costantemente attenti a pesare le parole, specialmente davanti alle telecamere.

Personaggi finti come una banconota da due euro. Bravi a raccontare il calcio, piuttosto che insegnarlo. Per cui l’immagine che cercano di veicolare di fronte all’opinione pubblica, certe volte, addirittura, ha più consistenza delle loro stesse competenze.

Ringhio, al contrario, è uno che canta fuori dal coro. Poco avvezzo alla consuetudine diffusa nell’ambiente di comunicare sempre ciò che gli altri vogliono sentirsi dire, con compostezza e buona educazione.

Effettivamente, questa spontaneità piace. In particolare a quel gruppo consistente di ex giocatori e allenatori, riciclati dalle tv in qualità di opinionisti vari e commentatori assortiti.

Troppa benevolenza rispetto alle lacune

Fossilizzarsi esclusivamente su quest’aspetto, tuttavia, è marginale. Si potrebbe pure perdere di vista la realtà. Ovvero, che il biennio di Gattuso è stato tutt’altro che disastroso.

All’ombra del Vesuvio ha comunque contribuito ad arricchire la bacheca della società, conquistando la Coppa Italia. Un titulo magari inadatto a sfamare totalmente i suoi detrattori.

Nondimeno, se c’è una pecca nel rapporto mai del tutto decollato tra Rino e parte dell’ambiente partenopeo è proprio nella troppa benevolenza con la quale amici e suonatori di violino hanno fatto da sponda alle manchevolezze della squadra. Trascurandone le lacune sul piano del gioco. Nonché, l’arrendevolezza nell’approccio all’evento agonistico.

Forse per questo motivo, il modo come sono stati gestiti questi ultimi mesi continua a destare qualche perplessità di troppo circa il valore assoluto dell’attuale titolare della panchina azzurra.

Gattuso sconta tanto una eccessiva esposizione mediatica, che non gli ha perdonato qualche conferenza stampa sopra le righe di troppo.

Al contempo, finisce sul banco degli imputati per aver insistito su un’identità di gioco poco aderente alle caratteristiche tecnico-tattiche delle risorse a sua disposizione. In primis, la famigerata risalita della palla dal basso.

D’altronde, da Natale ad oggi, il Napoli ha palesato le solite incongruenze. Fragile come finissima porcellana di Capodimonte, quando deve difendersi. A tratti sontuoso, viceversa, con il pallone tra i piedi.

Vecchi limiti. Lacune congenite e strutturali mai davvero risolte. Sostanzialmente, una squadra retta dalle individualità. Che non può permettersi assolutamente, come unica strategia vincente, di prescindere dal talento, seppur intermittente, dei singoli.

Gattuso, cifre positive da interpretare

Del resto, nonostante i numeri vadano interpretati, non mentono mai. Ed al di là di quanto possano essere asettiche le cifre, il Napoli di Gattuso ha disputato complessivamente 66 partite.

Il ruolino di marcia, scevro da alcuna considerazione critica, si limita a riportare 20 sconfitte, 10 pareggi e 36 vittorie. Comprese quelle in Coppa Italia con Perugia, Pescara, Spezia ed Empoli.

Basterebbero solamente queste statistiche per alimentare dubbi amletici circa la consistenza dell’attuale gestione tecnica. Ovviamente, al netto di infortuni e lungodegenti, che hanno privato la squadra dei cardini del suo progetto. Costringendola a vivere alla giornata.

Adesso non resta che affrontare il trittico tremendo, le tre trasferte consecutive che diranno a cosa potrà aspirare questo gruppo per il prosieguo del campionato. Un protagonismo ritrovato. Oppure un ruolo marginale. L’ardua sentenza, soltanto dopo Milan, Juventus e Roma…

Per approfondire

Segui anche persemprecalcio.it