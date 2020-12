Gattuso: “Siamo scarichi, ci teniamo stretti sto punto”

Nel postpartita di Napoli-Torino, ha parlato ai microfoni di Sky, il mister Gennaro Gattuso, sulla prestazione dei ragazzi e sulla sua salute, ecco le parole: “Siamo arrivati scarichi, anche fisicamente, questo punto ce lo teniamo stretto. Quando si giocas così tanto c sta avere questi cali. Bisogna avere i muscoli pronti, la testa pronta, non sono me stesso, faccio un appello ai ragazzini la vita è bella senza paura, non bisogna nascondersi. I ragazzi hanno sentito questo, dicevano che ero quasi morto. Ho una malattia autoimmune, sono dieci anni che ne soffro. Sarò più bello prima possibile. Oggi abbiamo fatto troppo poco per impensierire il Torino, non siamo brillanti, pochissimi problemi muscolari, sono solo traumi. Lozano ci ha dato una grandissima mano, bisogna trovare i nostri giocatori di qualità. Questa malattia mi ha dato stanchezza, vedo doppio, i miei giocatori mi sono stati vicini e gente che si emoziona a vedermi così”.

Navigazione articoli