Gattuso irritato: “State solo a criticare, eppure abbiamo vinto…”

Primo tempo di goleada per gli azzurri in Napoli-Spezia, gara valevole per il passaggio alle semifinali di Coppa Italia. La compagine di Gennaro Gattuso ha comunque portato a casa un risultato finale di 4-2; i partenopei hanno sofferto nella seconda metà di gara denotando un netto calo psicologico, subendo 2 goal in 3 minuti. Ai microfoni di Rai Sport c’è proprio il tecnico calabrese.

Queste le parole di un irritato Gattuso, dopo alcune dichiarazioni dei giornalisti sulla sua posizione a Napoli: “Arrivo ai vostri microfoni e invece che parlare della partita volete mettermi in dubbio. Tutti solo a criticare, non so che idea vi sarete fatti, ma io sono tranquillo. Anche oggi abbiamo fatto risultato. Invece che parlare delle problematiche del tecnico, parlate della prestazione dei ragazzi. Mi sarei aspettato dei complimenti quando in 4 anni da allenatore raggiungo le semifinali di Coppa Italia, poi…non so cosa pensate voi”.

A questo punto un Ringhio molto innervosito, ma che ha affrontato l’intervista con carattere, trova il modo di andare via dai microfoni Rai, con un semplice: “Abbiamo finito? Non avete più domande?”

