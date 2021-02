Gattuso è servito: adesso avrà la settimana tipo!

Niente da fare. Il Napoli è fuori anche dall’Europa. Non gli riesce la remuntada. A passare il turno sono gli andalusi. Nondimeno, i partenopei una sorta di impresa l’hanno comunque compiuta: quella di farsi eliminare dal Granada.

Vale a dire l’equivalente di una buona squadra e poco altro. Indubbiamente organizzata, nonché schierata in mezzo al campo con un minimo di raziocinio. Tutte qualità che stanno difettano con disarmante puntualità a Gennaro Gattuso.

Palesemente in confusione, tanto nel gestire il gruppo, quanto in conferenza stampa.

Parole e musica sempre uguali

A dimostrare lo stato di profonda astrazione dalla realtà in cui sembra sia precipitato Ringhio, basterebbe soffermarsi brevemente proprio sulle dichiarazioni post gara con le quali l’allenatore ha commentato l’addio degli azzurri all’Europa League.

“Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto”, è la tradizionale perla di saggezza. Una consuetudine ormai radicata, funzionale a giustificare i risultati scadenti ed il gioco inesistente.

Un ritornello buono per tutte le occasioni. Simile, per pochezza dei contenuti e superficialità, alla “mancanza di veleno”. Oppure alla costanza di “stare sul pezzo”. Senza trascurare, ovviamente, il classico riferimento all’esigenza di “annusare il pericolo”.

Eppure, servirebbe ben altro, per esentare Gattuso dalle sue innumerevoli responsabilità.

Perché è innegabile che, dopo aver praticamente fatto un mero atto di presenza al Nuevo Estadio de Los Cármenes, la settimana scorsa, regalando novanta minuti agli spagnoli, ieri le scelte del tecnico abbiano pregiudicato il tentativo di rimonta.

Formalmente stoppato sul più bello dal gol del pareggio. Ma indubbiamente mortificato da una decisione scellerata. Che ha letteralmente catapultato il Napoli indietro nel tempo. Soppiantando, negli annali delle brutte figure, l’indecorosa sconfitta interna maturata contro il Viktoria Plzen, nel febbraio del 2013.

L’orgoglio di Gattuso, un concetto personalissimo

Evidentemente il buon Gattuso ha un concetto di orgoglio del tutto personale.

D’altronde, se prendi gol in fotocopia, e hai pure l’ardire di rimarcarlo, il dubbio che i messaggi e gli insegnamenti che cerchi di veicolare al gruppo non siano sufficientemente recepiti, dovrebbe quantomeno sfiorarti.

Nonostante gli debba essere riconosciuto il “merito” di aver riscritto la storia, opponendo alla squadra di Diego Martínez una formazione veramente allucinante.

La difesa a tre, con Elmas laterale a tutta fascia, preferito ad un mancino naturale, è stata soltanto l’ultima perla di saggezza azzardata da un allenatore tatticamente disordinato e pasticcione

Trascurando la sagacia palesata immediatamente dopo il vantaggio di Zielinski. A quel punto, il piano gara s’era messo sul binario maggiormente favorevole agli azzurri. Bastava continuare ad interpretare il match con indole proattiva. Pressando in avanti e muovendo la palla in maniera ordinata.

Ed invece il genio degli strateghi inverte la rotta. La squadra abbassa notevolmente il baricentro. Si schiera a difesa dell’1-0, con l’idea di trincerarsi e ripartire.

Così facendo, il Napoli ha rinvigorito il Granada, ridandogli fiducia. Sostanzialmente, ha lasciato talmente tanto campo agli ospiti, da portarseli fin dentro la propria trequarti. Concedendogli tempo e spazio per sfruttare le catene laterali. Fino a liberare in fascia chi ha messo il cross per la testa di Montoro.

Un matrimonio che prosegue per consunzione

Sta di fatto che un Napoli così brutto e involuto non si era visto neanche con Donadoni in panchina.

Inimmaginabile pensare che il tempo di Gattuso all’ombra del Vesuvio non sia finito. Ne è consapevole lui. Lo sanno benissimo i giocatori.

Tuttavia, a questo punto della stagione, continuare ad accanirsi contro Rino è inutile. Forse addirittura controproducente. Probabilmente, la società doveva avere il coraggio di chiudere questa agonica gestione tecnica qualche settimana fa.

L’unico motivo per cui non è stato ancora esonerato trova la sua spiegazione nella mancanza di alternative. Del resto, nessuno vorrebbe assumersi la responsabilità di mettere la propria firma sotto un fallimento stagionale. Se non supportato da idonee condizioni, garantite da un ricco contratto pluriennale.

Tantomeno è pensabile che un onere del genere se lo assuma un semplice traghettatore.

Provincialismo e settimana tipo

Ora al Napoli non resta altro che il campionato. Magari Gattuso sarà contento, visto che anelava la cd. “settimana tipo”. Ovvero, il microciclo di allenamenti, snellito dagli impegni infrasettimanali.

Un provincialismo davvero ingiustificato.

Tra l’altro, intollerabile per le ambizioni della proprietà. Da sempre impegnata a privilegiare la promozione del brand a livello internazionale, piuttosto che all’interno degli italici confini.

Le Coppe sono una vetrina imprescindibile, troppo succosa per il Napoli. Non solo per un mero ritorno economico.

La verità è che oggigiorno anche i mezzi giocatori accampano pretese da Top Player. Già persuaderli a non disputare la Coppa dalle Grandi Orecchie è assai arduo. Figurarsi senza il contentino garantito da un palcoscenico seppur minore come l’Europa League, quanto possa essere difficoltoso tentare di sedurli.

Convincerli della bontà di un nuovo progetto, orientato alla ricostruzione piuttosto che al ridimensionamento, sarà l’impegno della proprietà nei mesi a seguire…

