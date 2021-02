Gattuso è il capro espiatorio ideale. Ma le magagne sono altre

La settima sconfitta su venti partite di campionato affonda il Napoli. Mette Gattuso sulla graticola e fa sprofondare l’umore di squadra e tifosi sotto i tacchi.

L’ambiente partenopeo appare fortemente depresso. Sicuramente scontento del cammino stagionale tenuto finora dagli azzurri. Il fatto è che gli accadimenti dell’ultimo anno, dal Calcio Liquido di Mister Curriculum, all’ammutinamento nello spogliatoio ed alle multe conseguenti, hanno messo a dura prova la pazienza di tutti, all’ombra del Vesuvio.

Come se il limite alla sopportazione non fosse già stato abbondantemente raggiunto, a saturare ulteriormente la pazienza della gente ha contribuito la diatriba tra Gattuso e ADL.

Arrivare ai giorni nostri, quelli della mancanza di veleno, delle polemiche verbali, senza alcuna certezza, sta sfiancando trasversalmente, tanto i protagonisti di questo assurdo teatrino, che le semplici comparse.

La sopportazione è peggio dell’amore finito

Si fa strada nella gente, con una tristezza mai provata in passato, neanche quando il Napoli si limitava a vivacchiare in Serie A senza alcuna ambizione, se non quella di mantenere la categoria, l’idea che le ultime due gestioni tecniche siano riuscite nell’impresa di trasformare la smisurata passione della città, in qualcosa di ben più asettico e distaccato.

La fine di un sogno, che tuttavia non trasfigura in incubo. Sia ben inteso. Ma sfocia nella mera razionalità. Diventando, in maniera lenta eppure inarrestabile, consapevolezza di limiti endemici e strutturali mai veramente affrontati con cognizione di causa.

Sostanzialmente, i problemi restano sempre lì. Noti e mai risolti.

Investimenti dilapidati per giocatori inutili e presto finiti nel dimenticatoio. Rinforzi funzionali ad elevare il livello competitivo della squadra, sedotti e poi abbandonati un attimo prima di firmare, per qualche migliaia di euro in più di commissioni.

L’impressione che da un paio di anni a questa parte vada tutto storto non è campata in aria. Al netto degli errori tattici di Ancelotti prima e Ringhio adesso, le responsabilità della società sono innegabili.

La direzione sportiva non ne azzecca una da tempo immemore.

Lo testimonia, per esempio, la proverbiale inadeguatezza di Mario Rui a certi livelli. Malgrado ciò, gli si rinnova il contratto, a cifre da Top Player (o presunto tale…). Trascurando un lievissimo particolare. Continuare ad attendere il recupero di Ghoulam, che avverrà chissà quando, occupa all’interno della rosa lo spot per un terzino sinistro inarruolabile.

Ma le scelte operative di chi fa il mercato sono comunque avallate dal presidente.

Gattuso da esonerare… e poi?

Secondo alcuni Soloni, portatori di un pensiero calcistico a loro parere universale, probabilmente, Gattuso sta trasmettendo alla squadra le sue paure. Perciò disegna un Napoli attendista e conservatore. Rintanato nella propria trequarti, a tutela di un equilibrio precario. Schiacciato puntualmente all’indietro dal pressing avversario. Nonché, dalla mancanza di ritmo e intensità.

Magari i detrattori dell’allenatore tengono pure ragione. Nondimeno, trascurano o gli fa comodo dimenticare gli infortuni. Oltre alla particolarità del momento storico contingente.

Questo campionato è anomalo. Percepito come una sorta di coda del precedente. Non essendoci stata una netta interruzione con la scorsa stagione. Il calendario è decisamente ingolfato. Si gioca ogni tre giorni. Così, a nessuno è concesso rifiatare.

Non ci si allena mai. E la partita diventa l’unica occasione per mettere glicogeno nei muscoli. Spesso a scapito di lucidità individuale e organizzazione collettiva.

Nonostante metabolizzare le battute d’arresto sia praticamente impossibile, contro il Genoa, ieri sera, la squadra non si è liquefatta, fisicamente o mentalmente. Anzi, ha continuato imperterrita a produrre calcio con personalità. Senza abbattersi, pur avendo regalato i due gol ai rossoblù.

Segno che il gruppo segue l’allenatore. Ergo, esoneralo adesso, equivarrebbe esclusivamente a farne il capro espiatorio di colpe non condivise con altri.

Anche perché, dopo aver eventualmente sollevato Gattuso dall’incarico, urge trovare un sostituto. L’annoso dilemma da risolvere, senza traccheggiare ulteriormente, su chi prendere poi, potrebbe, al contrario, spingere verso un’altra riflessione. Più profonda.

Ovvero, chi verrebbe mai a certificare un ipotetico fallimento?

Un mero traghettatore si troverebbe, dunque, nell’infausta situazione di dover gestire, con un mandato a tempo, problematiche mai veramente risolte con puntualità…

