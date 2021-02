Gattuso dopo Napoli – Granada: “Colpa solo mia, i tifosi se la prendano con me”

Una vittoria che non porta però alcun risultato quella dei partenopei in Napoli – Granada e Gennaro Gattuso commenta ai microfoni di Sky le sue impressioni su un match che poteva dare di più. Queste le parole del tecnico calabrese nel post partita.

“Abbiamo preso ancora una volta un goal assurdo, poi non ricordo altre azioni del Granada degne di nota. Sono io il primo responsabile di questo risultato, se la gente se la deve prendere, lo deve fare con me. Ai ragazzi faccio solo i complimenti. Adesso dobbiamo mettere la testa perché tra due giorni e mezzo abbiamo un’altra partita. Abbiamo bisogno che rientri gente e se pensiamo che mancano solo 16 partite, capiamo di non avere già troppi punti a disposizione”, inizia il tecnico.

Poi dei commenti sui singoli: “Ghoulam oggi ci ha messo il massimo dell’impegno e in futuro darà ancora una mano. Ma abbiamo bisogno di tutti, si è segnato tanto con i subentrati ma adesso c’è bisogno della rosa al completo. Mertens? Oggi abbiamo rischiato facendogli giocare 30 minuti, ma la caviglia sta meglio e la corsa è più fluida. Osimhen ha subito un trauma cranico contro l’Atalanta, ci sono dei protocolli medici da rispettare”, conclude Gennaro Gattuso dopo Napoli – Granada.

Ti consigliamo questo – Vita da Club: il Napoli Club 1926 Belluno

Segui anche PerSempreCalcio.it

Classe ’92, napoletano. Metto nero su bianco fatti e pensieri.