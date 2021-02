Gattuso dopo Granada-Napoli: “C’era spirito…ma anche le assenze”

Dopo la brutta sconfitta in terra spagnola di Granada-Napoli, Gennaro Gattuso mette ancora una volta la faccia a Sky, ribadendo l’importanza degli uomini assenti. Assenze che sono diventate 10 con quella di Politano oggi. Queste le parole del tecnico calabrese.

“Dobbiamo rivedere tante cose, sicuramente per quello che abbiamo fatto meritavamo qualcosa in più. In questo momento la priorità è quella di recuperare uomini, con Politano siamo a 10 fuori. Passare o non passare? Ma dove andiamo con quasi tutti i sostituti che arrivano dalla primavera?”, comincia Ringhio.

“Sulla partita di oggi…nel calcio non esiste il destino. Il dato di fatto è che hanno impostato la partita sulla sinistra e noi siamo stati dei polli. Osimhen? Gioca ancora con una fasciatura, non è al 100% e in questo momento deve trovare brillantezza perché non riesce ancora ad esprimere il suo gioco. Il problema non è lui, oggi si poteva dare di più e lo spirito l’ho visto”.

“Ci deprimiamo, ci sta. Stiamo a pensare sempre all’errore, lo dicevo ad Elmas, ha sbagliato 2-3 volte e si butta giù. È qualcosa che si può e deve migliorare. Questione fisica o mentale? Non si può parlare di questo altrimenti non avremmo tenuto una squadra come il Granada nella metà campo. Devi anche vedere come prendi i goal… Fabian? Ha fatto 90 minuti, la squadra c’è fisicamente. Non è un fattore fisico, adesso prendiamo dei goal fotocopia che prima non prendevamo più”.

Poi Gennaro Gattuso conclude con una osservazione su chi desidera recuperare: “Non lo so, domani faremo la conta. Posso solo affermare che non è facile, oggi devo pensare a chi mettere in campo domenica. Politano ha male al costato e fa fatica a correre. Mancano dieci giocatori, questo rende tutto troppo difficile, bisogna trovare soluzioni”, conclude.

