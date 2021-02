Gattuso dopo Genoa-Napoli: “Regalato ancora tanto, ma complimenti al Napoli”

Una sconfitta che sa di vendetta quella di Marassi. Il Genoa si è preso i punti persi a Napoli con un 2 a 1 che ha detto tante cose della formazione di Gennaro Gattuso. Mentre i rossoblù proseguono la loro scia positiva di 17 punti in 8 partite, i partenopei di un Ringhio sempre più in bilico nell’immaginario popolare, scendono nel baratro. Ai microfoni di DAZN ha parlato proprio il tecnico calabrese.

“Oggi la stessa partita dello Spezia, difficile giocare ogni tre giorni. Troppe partite fotocopia. Oggi si devono fare i complimenti alla squadra, abbiamo fatto tutto noi…anche i due goal presi. Se vedi il primo goal capisci che è anche una questione di postura, le difficoltà non le abbiamo solo noi. Intanto stiamo recuperando e giocando. Sinceramente non mi sento di rimproverare nulla alla squadra, hanno fatto quello che dovevano fare”, commenta Gattuso.

Poi continua con le analisi: “Osimhen? Oggi gli abbiamo dato minuti, in Coppa Italia abbiamo visto un po’ di luce. Non abbiamo la bacchetta magica, non è al 100%. Politano? Ha lavorato molto bene, come tutti. Zielinski per esempio ha fatto fatica ad entrare in partita. Siamo in emergenza, rischiamo di perdere altri giocatori”. Oggi anche Manolas è uscito (al suo posto Amir Rrahmani) in anticipo per una botta alla caviglia in uno scontro di gioco con Pandev.

Poi Gattuso finisce così commentando Genoa-Napoli: “Grandi complimenti alla mia squadra, ma ci gira male (ndr 26 tiri totali e 1 goal). Costruiamo tanto, i numeri non mentono. Concediamo poco ma perdiamo regalando occasioni importanti. Dobbiamo star calmi e lavorare”.

