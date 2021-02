Gattuso dopo Atalanta-Napoli: “Rialzare la testa; su De Laurentiis…”

Una partita difficile quanto una scalata sul K2 quella di Atalanta-Napoli. La squadra messa in campo da mister Gattuso, piena di assenze importantissime, ha denotato la fondamentale mancanza di pilastri. Ai microfoni Rai, nel post-partita Ringhio commenta la partita di un Napoli affaticato e senza entusiasmo.

“2 goal uguali in 20 minuti”

“Potevamo fare meglio – inizia il tecnico calabrese – su questo non c’è assolutamente da discutere. Nel primo tempo l’Atalanta ci ha messo sotto, abbiamo preso 2 goal uguali in 20 minuti. Nella ripresa c’è stato il pallino del gioco da parte nostra, ma poi l’ultima rete ha messo il punto al match”, commenta un rammaricato Gattuso.

Poi il commento su Atalanta-Napoli, la semifinale di ritorno valevole per l’accesso alla finale contro la Juventus: “Un’altra squadra oggi con i nostri avversari messi così bene avrebbe preso 4-5 goal. Il Napoli ha fatto buone cose, adesso dobbiamo ripartire da questi sbagli, rialzare la testa e ritrovare le energie. Osimhen? Voi potete capire che 94 giorni fuori sono destabilizzanti, gli manca ancora lo scatto, fa fatica. Deve prendere gradualmente minutaggio, può e deve fare di più”.

Atalanta-Napoli specchio delle assenze

Sul cambio modulo nel secondo tempo: “Vedevo che Lorenzo (Insigne) faceva fatica e aveva pochissimo spazio. Il cambio di modulo era d’obbligo. Politano? Non puoi non metterlo, è in forma. Oggi poi abbiamo giocato con due centrali che non hanno mai fatto una partita insieme. 2 goal identici, preparare le partite in tre giorni è difficile, non riesci a fare nulla. Adesso testa a sabato che c’è una partita complicata, ma in questo periodo lo sono tutte. I ragazzi hanno bisogno di ritrovare l’entusiasmo…e la squadra di recuperare gente”.

Un piccolo siparietto infine riguarda la presenza di De Laurentiis. Alla domande se il mister ci avesse parlato Gattuso ha risposto con un gelido: “No, non ci ho parlato”.

