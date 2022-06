Gatti, la Juve e quei furbastri del Frosinone: amici di Adl solo a chiacchiere

Federico Gatti ha esordito in Nazionale contro l’Inghilterra dando subito l’impressione di essere una sorta di predestinato. Del resto, solo chi debutta con l’Italia senza farsi paralizzare nemmeno per un istante dall’emozione, prendendo il posto al centro della difesa azzurra di una icona come Giorgio Chiellini, può ambire ad un futuro glorioso.

Aspirazione legittima, quella del roccioso difensore del Frosinone. Visto e considerato con quanta autorevolezza ha disinnescato Tammy Abraham, in un contesto così diverso rispetto ai consueti palcoscenici cui era abituato finora. Un compendio di cattiveria agonistica all’atto dell’anticipo, abbinata ad una feroce determinazione in marcatura, ammirato poche volte in un esordiente.

Al punto da non sembrare affatto una utopia l’ipotesi che la Juventus possa affidargli proprio la pesantissima eredità di Chiellini, in procinto di trasferirsi a Los Angeles, in MLS.

Un affarone per la Juve

Del resto, la parabola di Federico Gatti, classe 1998, ex muratore e serramentista, assomiglia tanto ad una favola con lieto fine. Cinque anni fa giocava ancora in Promozione. A gennaio i bianconeri sborsano ben 7,5 milioni di euro per acquistarne il cartellino. Gli fanno sottoscrivere un contratto che scade nel 2026 e lo lasciano in prestito sino al 30 giugno in Ciociaria.

Inizialmente pare che alla Continassa l’avessero scelto esclusivamente per rinforzare l’organico della prossima stagione. Almeno numericamente sembrava dovesse prendere in rosa il posto di Demiral. Nondimeno, la decisione di Chiellini, abbinata alla sfrontatezza dimostrata in Azzurro, hanno spostato palesemente le gerarchie a vantaggio del frusinate.

L’obiettivo raggiunto dalla Juventus, tuttavia, in precedenza era stato abbondantemente monitorato dal Napoli. In realtà, Cristiano Giuntoli aveva già sondato il Frosinone per capire quali fossero i margini per aprire eventualmente una trattativa. La partenza di Koulibaly per la Coppa d’Africa e la cessione di Manolas obbligava Spalletti ad affrontare l’intero mese di gennaio soltanto con due centrali: Rrahmani e Juan Jesus.

La solida amicizia calcistica, cementificata dal diesse partenopeo con il club del presidente Stirpe, anche grazie agli interessi comuni maturati attorno ad Alessio Zerbin, avevano spinto Giuntoli prima a ventilare per Gatti una soluzioni tipo “prestito con diritto di riscatto”. Proposta irricevibile, immediatamente rispedita al mittente. Quindi, ad offrire 5 milioni per rilevarne i diritti sportivi. Il Frosinone però l’ha valutata inconsistente, confrontandola con le monete sonanti fatte tintinnare dalla Juventus.

Il resto è storia dei giorni nostri…

DeLa fregato sul più bello

A generare amarezza, il fatto che Aurelio De Laurentiis abbia un’altissima considerazione di sè stesso. Il patròn del Napoli non solo pensa di essere un dirigente illuminato, con il suo modo di gestire la società. Una strategia operativa parsimoniosa e oculata, funzionale a rimanere costantemente nell’alveo della “big” del calcio italiano, seppur ai margini di quelle che poi concretamente vincono lo scudetto.

Nell’arco di una (quasi…) ventennale presidenza, infatti, Adl spesso s’è pavoneggiato per gli affari conclusi al calciomercato. Intuizioni talvolta geniali, che hanno permesso agli azzurri di battere la concorrenza sul tempo, arrivando prima di chiunque altro, a prendere giovani talentuosi. Nondimeno semisconosciuti: prospetti che avevano solamente fatto intravedere il loro potenziale, esplosi fragorosamente all’ombra del Vesuvio.

Il classico atteggiamento di chi, parafrasando un vecchio adagio della tradizione popolare napoletana, compra con le mani e vende con i piedi. Ovvero, riesce economicamente ad ottenere il massimo, a fronte di un investimento esiguo. Magari pure guadagnandoci una paccata di danaro, attraverso lucrose cessioni, successive all’acquisto originario.

Mentre con Gatti ha clamorosamente cannato, sprecando una ghiotta occasione di concretizzare un affare tipicamente nella filosofia di DeLa: giovane e talentuoso. Insomma, un ottimo investimento per il futuro…

