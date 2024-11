Gasperini: “Prestazione di livello”

L’Atalanta esce dal Maradona, con tre punti e tanta consapevolezza della propria forza. Il tecnico bergamasco, al termine della partita, non si nasconde, intervistato da DAZN:

“Noi non è che ci nascondiamo, ma pensiamo di misurarci contro queste squadre. Queste partite sono una bilancia anche per noi, il Napoli è forte ed ha fatto cose straordinarie. Siamo riusciti a fare una prestazione di livello, rispetto all’anno scorso siamo cresciuti in personalità e tenacia. Oggi abbiamo sfoderato un’ottima partita, siamo felici anche in considerazione dell’avversario”