Gasperini verso il Napoli: ” L’ Atalanta dovra’ andare a giocare bene contro una squadra straordinara”

L’Atalanta non riesce più a vincere. Dopo le due sconfitte consecutive contro Lecce e Milan, gli orobici non sono andati oltre il pareggio in casa contro l’Udinese. Gian Piero Gasperini si è mostrato visibilmente deluso in conferenza stampa:

“Ci è mancato il gol, siamo arrivati lì tante volte: abbiamo avuto tante situazioni anche aeree, ma non l’abbiamo buttata dentro. La prestazione la squadra la porta sempre a casa. L’Udinese è una buona squadra e ha 10 punti meno di noi, è normale subire qualcosa, ma abbiamo fatto una buona partita anche nel primo tempo”.

“Il problema si risolve giocando come questa sera, avendo più precisione nel tiro e nello scambio. Quando crei tante occasioni la squadra fa il suo. Oggi ho visto un bel Muriel, ho rivisto anche Pasalic: possono darci una gran mano”

L’Atalanta guarda alla prossima sfida contro il Napoli:

“Dovremo andare a giocare bene contro una squadra straordinaria. Contro la Lazio hanno attaccato a lungo e non hanno segnato, ma non possiamo dire che il Napoli non è capace a far gol? Non credo”.

