Napoli-Garnacho: si tratta!

Garnacho si tratta.

Il Napoli sembra aver puntato il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ormai prossimo alla partenza. Secondo quanto riportato da Skysport, per il georgiano è questione di ore, poi sarà un calciatore del Paris Saint Germain. L’accordo dovrebbe essere raggiunto per 75 milioni di euro, senza contropartite tecniche, anche se i francesi volevano inserire Milan Skriniar, nella trattativa. Per il difensore ex Inter, eventualmente si tratterà per un prestito, qual ora l’operazione Danilo non si concretizzasse in tempi brevi.

Manna dopo aver incontrato i dirigenti del Paris, per chiudere l’operazione Kvaratskhelia, si è diretto a Barcellona, per trattare l’ingaggio di Alejandro Garnacho. La richiesta del Manchester United, per il suo esterno argentino, classe 2004 è di circa 70 milioni di euro, una cifra ritenuta elevata, dal club partenopeo.

La strategia di Manna è di trovare l’accordo col calciatore, per poi abbassare le pretese dei Red Devils.

Garnacho non trova molto spazio nello United e preme per andar via, l’ipotesi del campionato italiano, affascina il calciatore. Conte gradirebbe questo tipo di soluzione, visto che conosce molto bene i giocatori della Premier, di cui apprezza, soprattutto l’attitudine al lavoro.

Il DS azzurro monitora, in ogni caso anche altre situazioni, nelle ultime ore è uscito fuori anche il nome di Timo Werner, di proprietà del Lipsia, ma in prestito al Tottenham.

Tutte situazioni che si sbloccheranno, nel momento in cui ci sarà l’ufficialità, della cessione di Kvaratskhelia, ma ormai siamo alle battute finali.