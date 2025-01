Garnacho Napoli ore decisive.

Si avvia verso la conclusione, in un senso o nell’altro, la trattativa tra Napoli e Manchester United.

Come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza inglese è attesa in Italia, nelle prossime ore, per chiudere con il Lecce, l’acquisto di Dorgu. Con l’occasione Manna raggiungera’ Milano, per chiudere l’operazione Garnacho, con l’ UTD.

L’offerta messa sul piatto dal club azzurro è di 50 milioni di euro, a cui la società partenopea vuole aggiungere anche dei bonus, per convincere definitivamente i red devils. Il Manchester dal canto suo, se chiudesse l’operazione Dorgu, per il quale i salentini chiedono 40 milioni di euro, sarebbe più propenso a fare cassa.

Antonio Conte vuole solo l’argentino per il dopo Kvaratskhelia, o in questa sessione di mercato o in quella estiva. Garnacho, contattato anche dal tecnico azzurro, fa trapelare di voler venire solo a Napoli, visto che si è vociferato anche di un interessamento del Chelsea.

In più il Napoli può inserire anche un opzione a discutere, in estate, la cessione di Osimhen con gli inglesi, considerata anche la volontà del nigeriano, di giocare in Premier.

Siamo oramai, dunque, alla stretta finale di questa trattativa, che nelle precedenti ore prenderà una piega decisiva. Manna questa settimana, vuole regalare a Conte, due colpi: Garnacho e Danilo. L’ultimo sprint prima di rituffarsi completamente con la testa al campionato, previsto in questi giorni, sarà quello decisivo.