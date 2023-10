In conferenza stampa si è parlato di vecchie scorie tra Rudi Garcia e Stefano Pioli. L’episodio risale al derby di Roma del 2015, famoso per il gol di Yanga-Mbiwa. Uno screzio legato dunque al passato comune nella Capitale. I due si erano beccati nel tunnel, scambiandosi poi parole poco amichevoli. Tutto dimenticato.

“Storia vecchia. Era un altro periodo, squadre e ambienti diversi. Lui è un ottimo allenatore. Mourinho dice che la favorita è l’Inter? Non mi interessa e poi è ancora molto presto per fare pronostici. Siamo a un quarto del campionato, è tutto ancora da fare”.

Il tecnico francese non ha alcun dubbio sull’importanza di Napoli-Milan.

“Uno scontro diretto da vincere. Affrontiamo un avversario diretto e abbiamo una grande voglia di vincerla. I miei giocatori lo sanno: solo vincendo gare di fila possiamo migliorare la classifica”.

L’allenatore ci scherza anche un po’ sopra, ricamando un divertente teatrino con gli astanti.

“Rispetto all’anno scorso le due squadre sono diverse, la stagione è diversa. Tanti dicono che questo è un Napoli diverso, speriamo sia diverso anche il risultato rispetto allo scorso anno, almeno al Maradona ed alla doppia sfida Champions”.

Chiusura finale su Leao: “Nessuna gabbia per lui. Leao è un ottimo giocatore ma ci sono altri e dobbiamo pensare a un piano per tutti. Abbiamo una ottima catena di destra e poi non dobbiamo mica preoccuparci solo di lui“.

