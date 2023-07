Garcia sul mercato: “Nessun caso, sono fiducioso”

Rudi Garcia s’è concesso una lunga chiacchierata con alcuni media presenti a Dimaro, animando la conferenza stampa nel ritiro azzurro trattando i principali temi relativi al mercato.

“Noi lavoriamo ovviamente con il presidente e la squadra dedicata a questo mercato. Micheli, Meluso che è appena arrivato, Pompilio, che era qua anche l’anno scorso. Quindi stiamo lavorando forte su questa cosa…”.

Il nuovo allenatore del Napoli ha voluto fare il punto sulla situazione legata al difensore centrale.

“Per quanto riguarda il sostituto di Kim, non è una situazione semplice, l’importante è che arrivi qualcuno, ma non c’è fretta. Ci serve un centrale di difesa che sappia giocare a quattro a sinistra ed essere all’altezza dei Campioni d’Italia. Intanto, vedo anche il giovane Obaretin in quel ruolo e mi inventerò qualcosa. Speriamo arrivi qualcuno…”.

Ovviamente, il tecnico francese non poteva esimersi dal commentare i casi più spinosi in casa azzurra. Innanzitutto, parlando di Osimhen.

“Siamo contenti di averlo con noi, è uno dei più grandi attaccanti che ci sono. Spero resti a Napoli. E’ sotto contratto e tutti sono tranquilli, però mai dire mai nel calcio. Sono fiducioso, ha voglia di restare…”.

Quindi, è il turno di Zielinski.

“Non so se c’è un caso, perché è sotto contratto. Secondo me non c’è. Ma direi che il primo mercato dove dobbiamo avere successo è tenere tutti i giocatori della squadra!”.

