C’è chi sta meglio, ma pure chi se la passa peggio. E’ quello che forse avrà pensato Rudi Garcia, nel rispondere alle domande dei media nel corso della consueta conferenza stampa prepartita. Del resto, pure Pioli è finito sulla graticolo, dopo due sconfitte consecutive, tra campionato e Champions League.

Al Maradona fin qui il Napoli non ha entusiasmato ma il tecnico francese è sereno:

“I miei calciatori sono motivati e niente affatto appagati, a me il compito di spingerli a fare ancora di più. Le risposte di Verona e Berlino sono confortanti: l’importante era vincere, non tanto il gioco. Cajuste a Verona è stato tra i migliori. Non è stato lo stesso a Berlino, ma non è che se fa meno in un pezzo di partita non ha la mia fiducia. Ce l’ha al 100%. Recuperiamo Anguissa ma non potrà giocare 90 minuti”.

L’allenatore quindi si prende i sei punti e guarda al Milan con rinnovata fiducia.

“Se abbiamo vinto senza entusiasmare vuol dire che abbiamo margini di miglioramento e magari riusciremo a giocare già domani una grande partita per gli interi 90’…”.

Poche parole e tanta voglia di vedere una squadra in grado di ben figurare contro un avversario forte.

“Puntiamo sulle nostre qualità. I ragazzi lo sanno, fin qui avremmo voluto vincerle tutte, ed essere più su del quarto posto, come in Champions. Ma non ci siamo riusciti. Domani abbiamo un’occasione per migliorare la classifica e far felice il nostro pubblico, speriamo stavolta di sfruttare il fattore campo”.

Insomma, Garcia ha la ricetta per far bene.

“Dobbiamo essere equilibrati e provare a non prendere gol come accaduto a Berlino, cercando anche di concretizzare di più. A Berlino non abbiamo sofferto niente. Non è che ci siamo abbassati. Non era è più possibile pressare il portiere con questi lanci lunghi. Offensivamente non è stata la miglior partita, ma la migliore sulla rabbia e la voglia che servono per vincere, soprattutto in Champions. Anche il Real non ha vinto con facilità a Braga“.

Un occhio all possibile scelte di formazione. A Milano lo scorso anno partì Raspadori titolare e poi la decise Simeone.

“Sono entrambi molto importanti, anche il Cholito domani potrebbe esserlo”.

Ma con un Kvaratskhelia così sarà tutto più facile.

“Kvicha ha ritrovato il gol contro l’Udinese. È tornato al suo livello. I nostri esterni sono giocatori forti e decisivi”.

Chiusura finale sulle statistiche, che confornano almeno numericamente il Napoli attuale.

“Ti danno un aiuto a capire e fare una verifica di quello che vedi. Siamo primi in possesso, per tiri e tante cose, perciò la classifica dovrebbe essere migliore. Ma dovremmo essere più precisi a mirare in porta. Siamo una di quelle che subisce meno occaisoni degli avversari ma prendiamo troppi gol. Siamo sulla buona via”.

