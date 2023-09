Garcia su Osimhen: “Ha risposto alle polemiche facendo ciò che ama”

Al termine di Napoli Udinese Garcia ha commentato la gara vinta 4 a 1 dal Napoli:

“Io sono sereno. Tranquillo prima della partita e anche dopo. So contento perché i miei giocatori hanno fatto la partita che aspettavamo, che avevamo preparato e sono contento perché Victor ha segnato perché centravanti vuole sempre segnale e visto che è stato un po’ nell’attualità, diciamo così, da due giorni era la buona risposta di farlo sul campo. Essere concentrato sulla cosa che ama di più, giocare a calcio e la cosa che ama di più è segnare e l’ha fatto. Poi ha anche fatto una assist perché ovviamente non è perché ha sbagliato un rigore a Bologna che non l’avevo nominato primo rigorista, stasera però ha fatto tirare Zielinski e con freddezza ha segnato un rigore.”

