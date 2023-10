Garcia sposta l’attenzione, ma le responsabilità restano a lui

E’ innegabile che finora Garcia abbia commesso più di un errore, alla guida del Napoli. Lui stesso l’ha riconosciuto, senza mezzi termini. Al punto che la fiducia concessagli questa estate da De Laurentiis s’è paurosamente assottigliata. Fin quasi a sfiorare il licenziamento. Adesso, però, il francese ha tutto il diritto di riconquistarla, quella fiducia, e proseguire nella sua avventura sulla panchina dei Campioni d’Italia.

Tuttavia, le dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa, alla vigilia del match col Verona, non devono assolutamente farlo passare per vittima degli eventi. Men che meno una pedina nelle mani di un proprietario freddo e calcolatore.

Probabilmente, all’allenatore avrebbe convenuto far prevalere una certa indifferenza rispetto agli attacchi – talvolta gratuiti e infarciti di pregiudizio – della critica. Invece, forte del rinnovato legame col presidente, ha preferito palesare per intero il suo rancore, (“Adesso so chi sono i miei amici e i miei nemici…”), piuttosto che vestirsi di sobria eleganza e fingere indifferenza.

Comunque Garcia ha avuto il coraggio di metterci la faccia (“Mi prendo le mie responsabilità…”), optando per una strategia marcatamente offensiva. Certo, non per distogliere il focus sulla classifica del Napoli, fortemente condizionata dalla mancanza di continuità nei risultati. Magari ha voluto soltanto ribadire che gli azzurri restano una squadra assai competitiva.

Quindi, dimostrarlo senza se e senza ma nelle prossime tre gare – Verona, Union Berlino e Milan – è l’obiettivo di questa gestione tecnica. Così da lasciarsi alle spalle un momento difficile, e ripartire con rinnovato entusiasmo.

Il rovescio della medaglia che sta caratterizzando l’evidente insofferenza dell’allenatore, adesso restio a lasciarsi scivolare qualsiasi appunto, è la sponda benevola servita (inconsapevolmente…) a De Laurentiis.

Qualora il Napoli affondasse, uscendo paurosamente ridimensionato dal terzetto che l’attende, allora nessuno potrà salvare il tecnico da un giudizio irreversibile. Essere il tipico coniglio estratto dal cilindro del prestigiatore: un trucco vecchio e superato. Ormai passato di moda, sostanzialmente buono per godersi il prepensionamento.

Insomma, tre partite in una settimana. Poi si tireranno le somme. E capiremo se il “commissariamento” presidenziale, seguito dalla levata di scudi in conferenza stampa di Garcia, abbiano effettivamente prodotto una inversione di tendenza. Altrimenti, non sarà stato null’altro che l’ennesima mossa angosciosa di un allenatore, disperatamente a caccia di un’ancora di salvataggio, onde evitare di affogare.

Del resto, se si è talmente supponenti da trovare irritanti gli strali dell’opinione pubblica, basta accettare un buen retiro, riciclandosi in qualche trasmissione tv. Una ospitata in qualità di opinionista non si nega a nessuno. Sempreché, sia ben inteso, non sia il campo, giudice unico, restio a ogni forma di compromesso, a segnare il destino del francese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Adl, quella insana voglia di farsi del male: apparenza o strategia?

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati