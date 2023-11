Garcia sotto tutela, ma è la scelta giusta? Scopriamolo…

Sono tanti (forse troppi…) i dubbi che assillano tifosi e addetti ai lavori circa la consistenza tattica ed emotiva del Napoli attuale. In casa partenopea continua a non vedersi un barlume di luce alla fine del tunnel. E non soltanto perché gli azzurri sono stati capaci di rianimare un avversario sostanzialmente alla canna del gas come l’Union Berlino, reduce da ben dodici sconfitte consecutive tra Bundesliga e Champions.

All’ombra del Vesuvio dunque masticano amaro, dopo l’ennesimo passaggio a vuoto di una stagione decisamente priva di continuità nel rendimento, sia nel gioco che nei risultati. Una costante, il barcamenarsi fra prestazioni discrete e momenti di preoccupante amnesia, da quando Garcia s’è accomodato sulla panchina dei campioni d’Italia. Ecco perché la panchina del francese barcolla con disarmante costanza. Anche adesso che la squadra sembrava in ripresa.

Ma al netto della voglia di uscire dal buio, appare evidente che il rapporto con la proprietà sia irrimediabilmente compromesso. Da oltre un mese, ormai, De Laurentiis ha piantato le tende a Castelvolturno, “commissariando” de facto il suo allenatore, consapevole che qualcosa non ha funzionato nella scelta del sostituto di Spalletti.

Crescita e credibilità

Il problema non è tanto se Garcia si sia dimostrato o meno all’altezza di un gruppo che ha stravinto lo Scudetto, oltre a dominare per larghi tratti pure in Europa. Preoccupa invece l’involuzione palesata individualmente da un mucchio di giocatori, nonché la mancanza di organizzazione sul piano complessivo: oggi il Napoli è una squadra prevedibile nel possesso. Sterile in fase di produzione offensiva e nient’affatto messa bene quando si difende.

Uno scenario a tratti inquietante, nel quale si inserisce la figura barbina fatta dagli azzurri in occasione del contropiede che ha innescato il pareggio dei berlinesi mercoledì sera. Solo l’ultimo atto di una recita al momento riuscita malissimo.

Termometro impietoso di come il titolare della panchina stia sfruttando senza alcun costrutto le risorse in organico, pregiudicandone l’efficacia prestativa.

Insomma, il Napoli è una macchina tutt’altro che perfetta, affidata comunque a chi finora s’è dimostrato inadatto a favorirne la crescita in ogni suo aspetto tecnico-tattico. Continuare a sostenere la tesi che la presenza del presidente, in servizio permanente effettivo durante gli allenamenti, indebolisca la credibilità dell’allenatore agli occhi dei giocatori, contribuisce solamente a fornire un facile alibi a chiunque sia responsabile di questo andamento altalenante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Napoli poco convinto di essere un top club

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati