Garcia: Più giusto un pareggio.

Il tecnico del Napoli, al termine della partita contro la Lazio, vede il bicchiere mezzo pieno. Così nel post match di DAZN:

“Meritavamo di essere in vantaggio per l’ottimo primo tempo fatto. Nel secondo tempo siamo stati molto meno efficaci sul palleggio. Devo dire però che viste le azioni che abbiamo creato e i tiri realizzati, un pareggio sarebbe stato più giusto”

Partita che comunque da un punto di vista tattico, evidenzia delle lacune. Per l’allenatore partenopeo, tutto è spiegabile:

“Contro la Lazio quando sei in svantaggio è molto pericoloso, perché loro sono molto bravi nei contropiedi. Hanno davanti giocatori come Felipe Anderson, Zaccagni e Ciro Immobile, tutti e tre molto veloci, con grande intesa fra loro, molto facile subire gol, in questo caso. Siamo stati poco fortunati, dobbiamo migliorare nella fase difensiva”

Anche nella fase offensiva il Napoli è mancato, poca concretezza sotto porta:

“In attacco siamo stati poco precisi. Abbiamo fatto 22 tiri, zero volte nello specchio. Dobbiamo aspettare questa sosta per recuperare tutti i giocatori al 100%. Una partita a due facce, nel primo tempo è funzionato tutto, nel secondo abbiamo staccato. Dobbiamo essere più cinici”

Tra gli attaccanti si sperava di più da Kvaratskhelia, il georgiano è partito molto bene, poi il calo, fino alla sostituzione:

“Ha iniziato benissimo la partita con un’occasione da gol. Poi si è spento, il cambio era programmato, abbiamo parlato prima della partita, stabilendo un minutaggio limitato, non ha i novanta minuti nelle gambe. Poteva anche segnare è stato un po’ sfortunato, su quel tiro deviato da Marusic”

Poteva cambiare la partita di Kvara e del Napoli, in quella circostanza. Inutile piangere sul latte versato, rimboccarsi le maniche e ripartire, questa la parola d’ordine.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati