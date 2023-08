Garcia non ha fretta e continua le prove tattiche verso Frosinone

Per il Napoli, la partita contro l’Apollon Limassol è sì calcio d’agosto, utile per valutare le gambe e la testa. Ma a una settimana dall’inizio del campionato Garcia aveva la necessità di ridurre drasticamente il margine di errore.

I ciprioti, dunque, hanno fatto da antipasto per tarare i sincronismi dei Campioni d’Italia. Che ancora non girano alla perfezione, ovviamente. Soprattutto dal punto di vista dell’intensità. Un copione abbastanza scontato. Gli azzurri gestiscono il possesso: il loro paleggio è assai qualitativo. Controllano il ritmo, con un filo di gas, s’intende. E quando possono, ribaltano il campo, cambiando fronte alla manovra.

In ogni caso, l’ultima amichevole prima di tornare in città ha rappresentato quantomeno la prova generale per comprendere la condizione della squadra partenopea.

Raspadori ago della bilancia

Tra una settimana l’esordio di Frosinone imporrà realmente delle decisioni, senza nessun tipo di tentennamento. E l’impressione che il tecnico francese voglia affidarsi all’undici di partenza schierato al cospetto dell’Apollon appare tutt’altro che campata in aria.

Qualora i guai fisici dovessero impedire il pieno recupero di Anguissa, dovrebbe essere quindi Elmas a completare il centrocampo, assieme a Lobotka e Zielinski.

Novello “figliol prodigo”, il polacco continua a riflettere sull’opportunità di rinunciare alla faraonica offerta degli arabi: classica scelta di vita, la voglia di continuare l’esperienza professionale all’ombra del Vesuvio lo rimette prepotentemente al centro del progetto tattico di Garcia. Rilanciandone la candidatura per una maglia dal primo minuto in Ciociaria.

Con Juan Jesus che può partire titolare, scortando Rrahmani al centro della difesa, la composizione del tridente offensivo rimane la maggiore incognita da risolvere.

L’indiziato numero uno sembra essere Raspadori, associato al duo delle meraviglie: Osimhen e Kvaratskhelia. E’ innegabile che il nuovo ruolo disegnato per l’ex Sassuolo stia insidiando il posto a Politano, costringendolo a vivere una sana concorrenza.

Nondimeno, la sua posizione defilata ha aperto un mucchio di riflessioni, spingendo l’allenatore a fare alcune valutazioni.

Politano scalpita

Eppure la chiave di volta per convincere Garcia passa inevitabilmente per gli equilibri che dovrà garantire nelle due fasi chi giocherà da esterno destro. Una situazione, al momento, in alto mare. Legata indissolubilmente al sistema da contrapporre al Frosinone.

Gli scenari con cui il Napoli si avvicina all’ormai imminente inizio di stagione, infatti, sono sostanzialmente due. E ricalcano quanto visto nell’amichevole di venerdì scorso. Nel 4-3-3 del primo tempo, Elmas ha occupato lo slot di mezzala e Raspadori quello di offensive player, con licenza di accentrarsi tanto, piuttosto che lavorare in ampiezza.

Nella ripresa, invece, l’ingresso di Politano ha determinato lo scivolamento dietro Osimhen di Jack. Libero di arretrare il raggio di azione per ripulire palloni tra le linee e cucire il gioco. Oscillando così tra la sottopunta ed il trequartista tradizionale.

Cosa è emerso nei secondi quarantacinque minuti, allora. Il conseguente adattamento del centrocampo, affidato a una inedita coppia di metodisti: Lobotka e Zielinski.

Nonché i tentativi di Politano di esplorare la profondità, con tocchi e idee stimolate dal suo mancino. Là dov’è solitamente casa sua, ovvero con i piedi sulla linea. A fare da riferimento, oppure associarsi con i compagni. Condividerne il linguaggio e magari interpretarne le intenzioni.

Insomma, sprazzi di bel Napoli. Nonostante il rodaggio. Del resto, Frosinone è ancora un tantino distante.

