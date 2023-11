Garcia non ci sta: “Il gol l’unico cosa negativa, ha rovinato tutto”

Il Napoli spreca inopinatamente il primo match point europeo per ipotecare il pass agli Ottavi: contro l’Union Berlino finisce 1-1. E il pareggio lascia l’amaro in bocca agli azzurri per una partita a lungo dominata, ma non chiusa. La superiorità s’è concretizzata in un possesso sterile, che alla fine ha ridato vita e morale ai tedeschi, che interrompono così la striscia di 12 sconfitte consecutive tra Bundesliga e Coppa.

Al triplice fischo finale, Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita. Evidente il suo disappunto: “Questo gol preso rovina tutto. Stasera meritavamo di vincere, abbiamo fatto la gara quasi giusta perché davanti potevamo attaccare meglio e poi non puoi prendere un gol così su un calcio d’angolo nostro. Questa è stata l’unica cosa negativa…”.

Alla domanda su cosa non abbia funzionato in occasione del pareggio, il francese ha risposto così: “Di solito siamo tre dietro, però quando vinciamo siamo quattro. Forse hanno calciato velocemente il corner e non abbiamo fatto in tempo a riprendere le posizioni. Deve servirci da lezione per le prossime partite…”.

Nondimeno, l’allenatore non crede che il Maradona sia un tabù per la sua squadra: “Questa statistica finirà domenica, adesso dobbiamo recuperare perché la Champions porta via tante energie. Bisogna tornare a vincere in campionato per guardare in alto…”.

Al contempo, Garcia è convinto che il rientro di Osimhen potrebbe essere un aiuto: “Sì, ma non cambia nulla per domenica, faremo lavorare Victor per averlo a disposizione contro l’Atalanta...”.

Il tecnico francese preferisce soprassedere sulla eventuale mancanza di cattiveria: “Non lo so, forse era più facile rispondere per il capitano che era in campo. Abbiamo provato in tutti i modi a segnare il secondo gol, però non ho niente da rimproverare ai ragazzi a parte il gol preso…”.

Così come si astiene dall’approfondire i troppi gol subiti finora dagli azzurri: “Quando raddoppi diventa più facile, dobbiamo essere bravi a non prendere gol, soprattutto al Maradona. Ci stiamo lavorando, è una questione di equilibrio e ragionamento sul campo. Troveremo delle soluzioni, stasera questa distrazione ci è costata tanto!“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Vocabolario di Champions: Napoli “immaturo”

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati