Ormai s’è capito, il presente del Napoli è legato ancora a Garcia,il futuro della panchina, invece appare assai nebuloso. Perché la fiducia a tempo elargita da De Laurentiis non lascia presagire nulla di buono. Soprattutto se non dovessero arrivare risposte adeguate dal trittico con cui ripartiranno gli azzurri, alla ripresa delle ostilità per la sosta delle Nazionali. La doppia trasferta di Verona e Berlino, in Champions, seguita dalla sfida interna con il Milan, diranno se l’allenatore s’è meritato la riconferma, piuttosto che una sonora pedata presidenziale nel sedere. Evidente che, con questi chiari di luna, il tecnico francese non potrà permettersi alcun passo falso.

E qui cominciano, paradossalmente, i problemi. Innanzitutto per DeLa, che ha trasferito armi e bagagli a Castelvolturno, così da seguire più da vicino il lavoro quotidiano della squadra. O meglio, quel che resta del gruppo, sparpagliato tra i vari impegni internazionali. Troppo simile a una sorta di accompagnamento per riconosciuta riduzione delle capacità lavorative dell’attuale Mister, manco stessimo parlando della Legge 104, la figura di Don Aurelio a bordocampo stride con la voglia di licenziarlo. Una sorta di commissariamento, con De Laurentiis che svolge diligentemente i panni dell’avveduto dirigente, mentre aveva scritto l’epitaffio per Garcia.

L’impressione che Rudi avrebbe già svuotato l’armadietto del centro tecnico dagli effetti personali, se solo Antonio Conte avesse accettato di lasciare il suo buen retiro, convinto dal progetto, nonché dall’offerta economica di Adl, sembra reale. Lecito chiedersi, adesso che De Laurentiis ha sonoramente delegittimato il suo allenatore, come possano seguirlo i giocatori, con cui non s’era creato alcun feeling.

Non c’è che dire, il presidente decisionista e accentratore, dopo lo Scudetto, non ha voluto farsi mancare proprio niente. Però “l’esonero sospeso” non era affatto preventivabile.

Ora tuttavia sorge un grosso problema. Mentre Conte continuerà a godersi la famiglia, chi darà nuovamente retta all’allenatore francese, sfiduciato pubblicamente dal suo datore di lavoro. Con la squadra in attesa solamente che si compisse inevitabilmente il destino di Garcia, al culmine di questa tragicomica settimana.

Nonostante la conferma, dunque, appare altamente improbabile che nel giro di pochi giorni si possa riconquistare la serenità all’interno della squadra. Talmente evidenti la mancanza di fiducia della società e la disistima dei calciatori, obbligati comunque a interagire con una figura ai loro occhi poco credibile.

Proprio quello che il Napoli non può permettersi: affrontare le prossime partite con questa enorme spada di Damocle che incombe sulla stagione dei Campioni d’Italia.

Insomma, altro che riconfermarsi sul trono dei vincitori. Nella speranza che il commissariamento presidenziale possa davvero invertire il trend negativo, il rischio di scontrarsi con la realtà di un campionato mediocre, lontano dalle fatidiche Fab Four, comincia a far capolino nella testa degli immalinconiti tifosi partenopei.

